L’Amministrazione comunale di San Rufo, guidata dal sindaco Michele Marmo, ha reso omaggio ai bambini delle scuole del paese consegnando loro un panettone come buon augurio per le festività natalizie.

“Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata – afferma il sindaco -. Far vivere ai bambini la magia del Natale e mostrare la nostra vicinanza alle famiglie è un dovere oltre che un gesto d’affetto che ci sentiamo di voler rivolgere come Amministrazione”.

Questa mattina, infatti, il vicesindaco Domenico Setaro, insieme all’assessore Maria Antonietta Aquino, alla consigliera Martina Marmo e al parroco don Nicola Coiro, si è recato nei plessi scolastici.

“Salutare i bambini e leggere nei loro occhi la felicità e la spontaneità con cui vivono le feste non ha prezzo. Rende orgogliosi e felici noi che cerchiamo quotidianamente di rendere i nostri posti la casa del futuro per i nostri bambini” hanno affermato Setaro e Aquino.

“In questo periodo di festa, il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di San Rufo desiderano porgere a tutti i bambini e alle loro famiglie i più calorosi auguri di un Natale

sereno e pieno di gioia. Che la magia di questo tempo di festa porti speranza, serenità e tanti sorrisi e che il nuovo anno possa essere ricco di felicità e nuove opportunità per tutta la nostra comunità. Un pensiero speciale ai più piccoli, che con il loro entusiasmo e la loro innocenza rendono il nostro paese ancora più luminoso e vivace. Buon Natale e felice anno nuovo!” ribadisce l’Ente.