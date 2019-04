Ha addolorato l’intero Vallo di Diano la scomparsa del Maresciallo Giovanni Cicala, comandante della Guardia di Finanza di Sala Consilina dal 1983 al 1994. Aveva da poco compiuto 77 anni ed è stato uno dei protagonisti della lotta contro la microcriminalità organizzata e contro le attività delinquenziali nel Vallo di Diano. Sotto il suo comando la sezione della Guardia di Finanza di Sala Consilina divenneTenenza.

Ad esprimere particolare cordoglio per la morte del Maresciallo Cicala è Giuseppe Colucci, già sindaco di Sala Consilina e attuale consigliere di opposizione nella cittadina capofila.

“Ho conosciuto il Maresciallo Giovanni Cicala, prima come Uomo dello Stato e poi come concorrente politico, ed ho avuto modo di apprezzarne le sue qualità personali e il profondo rispetto che nutriva per l’Istituzione che rappresentava – afferma Colucci – Alla Sua persona va dato onore e merito per la sua attività, che ha svolto quale Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina per tanti anni. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla Famiglia ed i sentimenti di profondo dispiacere all’Istituzione che lo ha visto come una valida guida nel periodo del suo comando a Sala Consilina“.

Cicala si era candidato a ricoprire la carica di sindaco di Sala Consilina proprio nella competizione elettorale che lo vide perdere per un solo voto la sfida contro Colucci. Dopo aver lasciato la Tenenza di Sala Consilina si recò a dirigere il Comando della Brigata della Guardia di Finanza di Capri.

Ha smesso di vivere nella sua abitazione di Como dove si era trasferito da qualche anno.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

26/4/2019 – Lutto nella Guardia di Finanza. Morto l’ex Comdandante di Sala Consilina, Giovanni Cicala