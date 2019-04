La depressione è un disturbo dell’affettività caratterizzato da una riduzione del tono dell’umore di cui soffre circa il 10% della popolazione.

Numerose patologie, anche organiche, possono associarsi a condizioni di abbassamento del tono dell’umore sebbene al giorno d’oggi questo termine è utilizzato per designare uno stato d’animo della persona che appare svincolato o quasi da ogni altra sofferenza.

In tutti i casi, tuttavia, ne deriva una condizione di sofferenza e di dolore morale che si manifesta con tristezza, pessimismo, rallentamento dell’ideazione e dell’attività motoria, svalutazione della propria persona, perdita di interessi, difficoltà a svolgere le abituali attività, tendenza al pianto e stato, almeno iniziale, di ansia e agitazione. Non mancano ovviamente disturbi fisici legati alla sfera digestiva mentre frequente è l’associazione con l’insonnia.

La terapia farmacologica utilizza da alcuni anni come farmaci di prima scelta sostanze che inibiscono il recupero della serotonina (SSRI). Il vantaggio delle cure omeopatiche, rispetto a quelle tradizionali, consiste nel poter affrontare i diversi quadri di depressione con rimedi che possono essere differenziati in relazione a molteplici e sottili aspetti.

Innanzitutto tutte le forme reattive possono essere trattate con Staphysagria, i dispiaceri sentimentali con Ignatia e Arnica, forti spaventi con Aconitum o Gelsemium, ma anche in relazione a periodi della vita come la menopausa con Lachesis e Sepia.

Più difficile è trattare le forme endogene. In questi individui bisognerà intervenire presto con i rimedi principali e costituzionali della serie fosforica che sono Calcarea Phosphorica, Phoshorus e Kali phosporicum.

Depressioni endogene si sviluppano ovviamente in personalità ambiziose e perfezioniste per le quali sono indicate Lycopodium e Nux vomica mentre in soggetti altamente ipocondriaci sono spesso la conseguenza del loro modo di pensare in presenza di disturbi e malattie e si usano Thuja e Nitric acidum.

Bibliografia: www.cure-naturali.it – www.benessere.com – www.my-personaltrainer.it

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria