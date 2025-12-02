Morte degli avvocati Valiante e Fezza in A2 ad Eboli. I familiari e l’associazione Vittime della strada si costituiscono parte civile
Nell’ambito del processo per la tragica morte in A2 del Mediterraneo ad Eboli degli avvocati Mario Valiante e Wilma Fezza, il gup del Tribunale di Salerno ha accettato la costituzione come parte civile dei familiari e dell’associazione Vittime della strada.
Il dibattimento è a carico del camionista che alla guida di un autoarticolato provocò la carambola tra 7 auto. Quella su cui viaggiavano i coniugi era l’ultima della coda. Valiante e Fezza morirono sul colpo, schiacciati dal peso del mezzo pesante.
Le perizie svolte subito dopo l’incidente hanno determinato che nessuno degli automobilisti in coda allo svincolo di Eboli avesse colpa. E’ infatti indagato per omicidio stradale il camionista 47enne di Montoro.