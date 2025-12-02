Sicurezza digitale per i giovani. Domani a Potenza il truck “Una Vita da Social” della Polizia di Stato
La Questura di Potenza informa che il truck del progetto “Una Vita da Social”, la più importante campagna educativa itinerante italiana sulla sicurezza digitale, farà tappa in città domani, mercoledì 3 dicembre.
Il mezzo stazionerà in Piazza XXI Marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dove accoglierà autorità, studentesse e studenti, oltre a docenti e famiglie.
L’iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani all’uso responsabile della rete e dei social network, affrontando tematiche cruciali quali cyberbullismo, adescamento online e educazione sentimentale in rete.
I contenuti proposti richiamano l’importanza di mantenere un atteggiamento consapevole sia online che offline, di non rimanere indifferenti di fronte a situazioni di difficoltà e di promuovere rispetto, ascolto e inclusione. Il progetto si è inoltre ampliato nel tempo, introducendo moduli dedicati all’educazione stradale e al contrasto di ogni forma di discriminazione, rafforzando così il proprio messaggio formativo.
Dalla sua nascita, “Una Vita da Social” ha coinvolto 4 milioni e mezzo di studentesse e studenti, toccando oltre 700 città italiane e alcune località estere. Le pagine social ufficiali, su X e Facebook, rappresentano ulteriori strumenti di diffusione della cultura della sicurezza digitale e contano oggi più di 130mila follower.