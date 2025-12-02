La Gelbison ottiene il prestigioso riconoscimento come Club di Terzo Livello grazie al settore giovanile di alta qualità
Giornata di grande orgoglio ieri per la Gelbison, la squadra rossoblù che appassiona il Cilento.
Presso l’IPF Academy di Pollena Trocchia, nel napoletano, il Direttore Generale Matteo Canale ha ritirato il prestigioso riconoscimento come Club di Terzo Livello per la stagione sportiva 2024/2025, il massimo livello dei club presenti sul territorio nazionale. Si tratta del riconoscimento ufficiale più alto attribuito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio alle società sportive che dimostrano un settore giovanile di alta qualità, con un’organizzazione e una struttura che rispettano standard elevati e qualitativi. In definitiva questo titolo, precedentemente noto come “Scuola Calcio Élite”, certifica l’eccellenza nella formazione dei giovani atleti.
Alla cerimonia erano presenti importanti figure del calcio e delle istituzioni come il Presidente FIGC SGS Vito Tisci, il Segretario FIGC SGS Vito Di Gioa, il Presidente FIGC Campania Carmine Zigarelli, il Vice Presidente Vicario FIGC Campania e Consigliere Federale Giuliana Tambaro, il coordinatore SGS Regionale Francesco Cacciapuoti, il delegato SGS Campania Amedeo Caliendo, il Sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.
“Un traguardo che conferma impegno, passione e professionalità della nostra società e di tutto il settore giovanile Gelbison – commenta l’organizzazione rossoblù – Il nostro Direttore Generale Matteo Canale è già al lavoro per confermare questo prestigioso riconoscimento anche per la stagione sportiva in corso. Un sentito ringraziamento a responsabili, coordinatori, allenatori, genitori e a tutte le nostre ragazze e ragazzi per l’impegno e il lavoro svolto, sia nell’attività agonistica che in quella di base. Avanti così, insieme verso nuovi successi!”.