Montesano: si abbassa i pantaloni in auto e chiede a un minorenne di masturbarlo. Arrestato

Fa salire in auto un 17enne a Montesano Scalo e, dopo essersi abbassato i pantaloni, gli chiede di masturbarlo. Per questo motivo un uomo del posto, di circa 40 anni, è stato arrestato per atti sessuali ai danni di un minore.

Tutto è iniziato da una denuncia presentata dal giovane ai Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo. Il 17enne ha raccontato ai militari di essere stato vittima di un episodio sgradevole. L’arrestato, infatti, dopo aver fatto salire il ragazzino sulla sua auto, ha abbassato i pantaloni tirando fuori i genitali. A quel punto ha chiesto al minorenne di masturbarlo. In seguito lo ha minacciato affinchè non raccontasse quanto accaduto. Per intimorirlo, in un secondo momento, lo avrebbe addirittura investito mentre la sua vittima si trovava in sella ad uno scooter.

Ma il 17enne non si è lasciato scoraggiare e ha raccontato tutto ai militari dell’Arma sporgendo denuncia. In seguito l’uomo ha iniziato anche a minacciarlo e perseguitarlo. Fin quando non è scattato l’arresto grazie all’attività investigativa dei Carabinieri.

L’uomo si trova ora ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –