Donna investita da un’auto mentre attraversa la strada a Villa d’Agri. Ricoverata in ospedale

Era appena scesa dall’autobus e stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto lungo la via Nazionale a Villa d’Agri. Per questo motivo una donna è rimasta ferita e si trova ricoverata all’ospedale “San Pio da Pietralcina” di Villa D’Agri.

La donna, una 70enne del posto, a seguito dell’impatto, ha riportato un trauma cranico facciale, è grave ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri. La donna, dopo essere scesa da un autobus, stava attraversando dalla parte anteriore in prossimità delle strisce pedonali. L’auto di passaggio non ha fatto in tempo a vedere la donna spuntare in strada. Probabilmente l’uomo del posto alla guida aveva la visuale coperta proprio dal mezzo.

L’uomo si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla donna. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasferito la 70enne in ospedale, e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano guidati dal Capitano Lucia Audino, che stanno indagando su quanto accaduto.

– Claudio Buono –