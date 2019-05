Elezioni Amministrative 2019 Sala Consilina. Domenico Cartolano presenta ufficialmente la lista “Salesi”

E’ stata presentata ieri sera ai cittadini, nella sede in Piazza Umberto I a Sala Consilina, la lista “Salesi” capeggiata dal candidato alla carica di Sindaco, Domenico Cartolano, in vista delle Elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale che si terranno domenica 26 maggio. Davanti ad un nutrito pubblico Cartolano e i suoi compagni di lista hanno dato ufficialmente il via alla campagna elettorale, che proseguirà lunedì 6 maggio con il primo comizio pubblico.

“Una compagine eterogenea ma caratterizzata fin da subito dalla sinergia” come l’ha definita il capolista che per questa competizione elettorale ha dato vita ad una squadra con il supporto, tra gli altri, dell’uscente gruppo di opposizione consiliare “Positivo Si Cambia” capeggiato dall’avvocato Antonio Santarsiere. “Quando a febbraio abbiamo iniziato a costruire il gruppo, – ha sostenuto Cartolano – è nato un colloquio con il Gruppo Positivo e con altri gruppi e nel confronto sul programma e sull’idea di Sala Consilina abbiamo riscontrato da subito condivisione. Ci siamo messi insieme perchè abbiamo la stessa idea di governo. La squadra è nata in maniera spontanea e abbiamo stilato insieme il programma. Le candidature sono venute in maniera spontanea, con trasparenza e lealtà. Non abbiamo mai parlato di poltrone e di spartizioni, questa è la dimostrazione della correttezza che c’è tra noi“.

“Salesi” porterà avanti la campagna elettorale sul programma, “non ci abbasseremo alle polemiche sterili” ha ribadito il capolista. Un programma che verte su 7 punti strategici: attenzione alle famiglie, valorizzazione delle eccellenze nell’economia, nel lavoro, nel commercio e nell’artigianato, politiche comprensoriali, territorio e sostenibilità, servizi, mobilità e gestione rifiuti, giovani, cultura e tempo libero.

“Impronteremo la campagna elettorale – ha spiegato Cartolano – su quello che vogliamo fare, su quello che non è stato fatto e che va corretto. Vogliamo tornare a fare politica, cosa che a Sala Consilina non si fa da anni, vogliamo che ci sia il confronto“.

Presenti al primo incontro tutti i candidati alla carica di consigliere comunale della lista n.3 “Salesi”: Luigi Arnone, Francesco Coiro, Donato Doti, Domenica Ferrari, Pasquale Ferraro, Angela Freda, Maria Luigia Garone, Gherardo Giordano, Fabio Longo, Nicola Memoli, Teresa Paladino, Erminia Pinto, Mirko Resciniti, Carmela Ricciardi, Nicola Rosciano, Antonio Santarsiere.

Ai microfoni di Ondanews Domenico Cartolano e Antonio Santarsiere.

– Chiara Di Miele –