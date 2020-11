Montesano: fototrappole immortalano cittadino mentre abbandona rifiuti. Il Sindaco annuncia pene severe

Sorpreso a Montesano sulla Marcellana mentre abbandona rifiuti grazie al sistema delle fototrappole. È quanto accaduto nella notte nel tratto di strada che collega il capoluogo con la frazione di Arenabianca.

Il posto è particolarmente monitorato perché da sempre oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere.

L’uomo è stato scoperto grazie al sistema delle fototrappole ed immortalato nell’atto dell’abbandono del sacchetto indifferenziato. Il sistema è attivo da qualche tempo sul territorio in modo da contrastare il fenomeno sempre più dilagante che deturpa la flora e la fauna con conseguenze spesso gravi.

Sono in corso gli accertamenti dell’Area Vigilanza comunale per risalire all’identità del trasgressore. Pene severe sono state annunciate dal primo cittadino Rinaldi che ha garantito l’inasprimento della sanzione e la conseguente denuncia.

“Portava anche la mascherina per proteggersi dal virus – ha spiegato – però non è preoccupato di inquinare il territorio in cui vive. Continueremo con azioni dure per contrastare ogni illecito al nostro ambiente“.

– Claudia Monaco –