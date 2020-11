A Montesano sulla Marcellana arriva un supporto per gli studenti in difficoltà alle prese, in questo periodo, con la Didattica a Distanza.

Il Comune ha messo a disposizione le prime tre postazioni con computer e connessione a fibra, all’interno di Palazzo Gerbasio.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi che, a causa di serie problematiche, non riescono a seguire le lezioni a distanza nella propria abitazione.

Sarà necessario portare solo le cuffie personali e rispettare le regole anti contagio. L’iniziativa è rivolta anche agli studenti universitari e a coloro che devono discutere la tesi di laurea da remoto qualora abbiano problematiche nella propria abitazione.

Il servizio avverrà attraverso dei turni e dovrà essere prenotato con una mail a sindaco@comune.montesano.sa.it o a marziamanilia@comune.montesano.sa.it.

Disponibile anche il numero 0975/865221.

– Claudia Monaco –