Montecorvino Pugliano: a bordo di un furgone con oltre 100 kg di fuochi d’artificio illegali. Arrestati due uomini
La scorsa notte, a Montecorvino Pugliano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato due uomini.
Entrambi sono accusati del reato di detenzione illegale di esplosivi e artifici pirotecnici.
Secondo la ricostruzione dei militari, infatti, gli indagati erano a bordo di un furgone quando in seguito ad un controllo e a una perquisizione sarebbero stati trovati in possesso di circa 120 chili di artifizi pirotecnici non convenzionali.
Per la messa in sicurezza del materiale si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.