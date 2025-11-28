Momenti di gioia e festa a Sant’Arsenio. Maria Pandolfo spegne 100 candeline
Festa grande a Sant’Arsenio per i 100 anni di Maria Pandolfo.
La dolce nonnina è molto conosciuta e benvoluta in paese in quanto gestiva un negozio nei pressi della piazza.
Oggi si è tenuta una grande festa nell’Aula consiliare alla presenza del sindaco Donato Pica, degli amministratori, dei figli, dei nipoti, dei pronipoti e di quanti le vogliono bene.
Hanno preso parte i parroci don Antonio Breglia, don Martino Romano e don Luigi Terranova, unitamente all’Unitre, di cui nonna Maria fa parte, con la presidente Carla Coiro Pandolfo.
“La comunità di Sant’Arsenio augura lunga vita alla nostra concittadina– ha riferito il sindaco Donato Pica- che rappresenta un esempio per tutti noi di rettitudine morale, di gioia, di amicizia e di valori dai quali tutti noi dobbiamo apprendere e, per quanto possibile, fare nostri”.