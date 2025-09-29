Dopo aver svolto la prima riunione del tavolo tecnico sui Vallicelli a Monte San Giacomo oggi si è svolta una giornata di studio all’aperto per i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado.

Gli scavi rappresentano un progetto ambizioso che si inserisce nel più vasto contesto di ricerca scientifica su scala euroasiatica legato alla presenza dell’uomo di Neanderthal (Paleolitico medio) anche sul Monte Cervati.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla ricerca scientifica è previsto il coinvolgimento dell’Università di Siena e di Bologna e dell’Università canadese Simon Fraser).

“Abbiamo fatto visita agli scavi in corso alla grotta dei Vallicelli – spiega l’assessore Aldo Manno -. Prima con Riccardo Di Novella che ha fatto un inquadramento paesaggistico spiegando l’importanza dell’ambiente e della biodiversità, successivamente con l’archeologo dell’Università di Siena Vincenzo Spagnolo che ha parlato dell’attività degli scavi, della ricostruzione storica, della ricerca scientifica e delle ragioni dell’unicità del sito di Monte San Giacomo nel panorama nazionale con riferimento alle ricostruzioni e agli studi sull’uomo di Neanderthal e le ragioni della sua scomparsa“.

“Grazie all’Università di Siena e un sentito ringraziamento soprattutto ai ragazzi per aver mostrato tanto interesse e curiosità!” conclude.