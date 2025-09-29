Si è conclusa con grande successo ExpoSele 2025, la nuova fiera agroalimentare nel PalaSele di Eboli dal 25 al 27 settembre. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 80 espositori, tra cui ADRA di Atena Lucana, presente con il proprio brand Freddo Buono per presentare le ultime novità.

L’affluenza è stata straordinaria: più di 4.000 visitatori hanno potuto scoprire e degustare le eccellenze campane, assaporando in anteprima la nuova linea “Pronti in Padella del Pescatore” firmata Freddo Buono, che ha riscosso grande interesse e apprezzamento.

Freddo Buono è la vasta linea di prodotti sicuri, controllati e sempre disponibili. ADRA da sempre lavora in modo sicuro e artigianale per offrire il massimo della qualità ai consumatori. La tracciabilità della filiera e il costante monitoraggio della catena del freddo sono garantiti da anni di esperienza e professionalità.

“Un sentito ringraziamento va all’Ente Fiera e alla città di Eboli per l’accoglienza e l’ottima organizzazione. Hanno reso possibile questa importante vetrina per il nostro lavoro” dichiara Emiliano Perillo, responsabile Marketing ADRA.

Dopo il successo di ExpoSele lo sguardo è già rivolto a MARCA Bologna, prossima tappa strategica per continuare a far conoscere e valorizzare la qualità dei prodotti ADRA e del marchio Freddo Buono.

