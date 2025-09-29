Piero De Luca è il nuovo segretario del Pd Campania. Il partito, dopo tre anni e mezzo di commissariamento, trova un nuovo dirigente regionale. Leo Annunziata, ultimo segretario eletto, lasciò l’incarico nel 2022.

Le elezioni del Congresso regionale sono state aperte nella serata di giovedì e si sono concluse ieri sera. Durante queste giornate gli iscritti hanno dovuto esprimersi sulla candidatura unica di Piero De Luca.

“Ovunque abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione e di confronto – ha affermato il nuovo segretario regionale -. Si apre una fase importante per l’intera comunità democratica, per rilanciare e rafforzare insieme il nostro partito, per costruire un Pd sempre più vicino alle persone e ai territori. La stiamo affrontando con spirito unitario e costruttivo, con senso di responsabilità, in un momento storico così delicato e consapevoli delle sfide complesse che abbiamo davanti in Regione e nell’intero Paese”.

Tra i 140 che faranno parte della nuova Assemblea regionale del Partito democratico in rappresentanza del Vallo di Diano figura la sindaca di Monte San Giacomo Angela D’Alto.

“È importante che il partito campano sia uscito da una fase di stallo, dovuta al commissariamento, con l’elezione di un Segretario. Siamo però solo all’inizio di un processo importante. Bisognerà rilanciarne l’azione partendo, come è nella nostra cultura politica e tradizione, dai territori. Accompagnare il percorso di crescita di nuove classi dirigenti, che riavvicinino il partito alle necessità dei cittadini. La disaffezione alla politica si può combattere solo con la buona politica” dichiara Angela D’Alto.