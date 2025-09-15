Roma cresce per gli investimenti immobiliari nel settore abitativo e in quello ricettivo. Da un’indagine sul mercato immobiliare nella Capitale e dai dati dell’Agenzia delle Entrate elaborati dall’Ufficio Studi Tecnocasa emerge che nel secondo trimestre dell’anno si sono registrate 9.839 vendite (+4,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

A tracciare un bilancio di questo florido periodo è Raffaele De Paola, pluriaffiliato Tecnocasa originario di Teggiano, volto noto negli ambienti immobiliari romani.

Numeri incoraggianti non solo per chi risiede a Roma, ma anche per chi da fuori desidera investire nel mattone per i propri figli iscritti alle Università romane o per acquistare case e appartamenti da locare.

“Il secondo semestre 2025 chiude in positivo: l’Italia registra il +8,1% delle compravendite e Roma il +4,1%. Continua un trend positivo, con 201mila compravendite realizzate in Italia grazie ai tassi di interesse che si sono abbassati e all’aumento dei canoni di locazione dovuto al fatto che alcuni immobili vengono girati sul mercato ricettivo – spiega De Paola -. Molte persone preferiscono acquistare piuttosto che stare in affitto. Siamo ottimisti anche per la chiusura di fine 2025, dato che solitamente l’ultimo trimestre dell’anno è il periodo più florido del mercato perchè molti italiani durante le vacanze estive, dedicandosi al riposo, hanno modo di riflettere e al loro rientro prendono decisioni personali importanti. Tanti clienti a settembre decidono di vendere la propria casa o acquistarne una nuova“.

“Anche nel mercato degli affitti si registra una forte richiesta – prosegue – però l’offerta è bassa e la richiesta è altissima. Questo fa alzare di molto i prezzi“.

Raffaele De Paola è socio di 25 agenzie a Roma, coprendo buona parte della città: “C’è movimento, Roma conferma un forte appeal. Abbiamo clienti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero. Questa grande richiesta aumenta l’interesse degli acquirenti verso la Capitale. Se dividiamo le 9839 compravendite per i mesi del secondo trimestre, queste equivalgono a più di 3000 al mese e a 140 al giorno, esclusi i weekend. E’ un mercato vivo, frizzante, dinamico e molto interessante“.