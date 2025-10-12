Monte San Giacomo vive ore di profondo dolore per la tragica morte di Angelo Saverio Spina e Antonietta Aluotto, la coppia che ieri pomeriggio ha perso la vita sulla Bussentina a Sanza in un drammatico incidente stradale.

Angelo e Antonietta, 65 e 57 anni, viaggiavano in sella alla loro moto, una passione che condividevano da tempo. Erano stati fuori per una giornata di spensieratezza che è stata stroncata da un fatale impatto che ha visto coinvolte anche una Fiat Punto e un’altra moto guidata da un uomo di Cava de’ Tirreni, rimasto gravemente ferito ed elitrasportato al “Ruggi” di Salerno.

Per la coppia di sangiacomesi a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari del 118: la donna è morta sul colpo, il suo compagno poco prima di essere soccorso dall’eliambulanza, nonostante le manovre di rianimazione.

Spina, conosciuto in paese da tutti come Angelone, aveva gestito per anni un’agenzia di onoranze funebri e condivideva con Antonietta la passione per i fiori. Entrambi infatti lavoravano come fioristi.

Lei sempre gentile e sorridente con i clienti e quanti la conoscevano, lui noto per essere un grande lavoratore e un uomo simpatico e dai modi gentili.

Il paese è senza parole per la sconvolgente notizia che lo ha raggiunto pochi minuti dopo l’incidente. La coppia era molto stimata. Il 65enne viaggiava spesso in moto insieme agli amici anche all’estero. Quella passione per le due ruote che è costata purtroppo la vita a lui e alla sua amata Antonietta.

La sindaca Angela D’Alto ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie, come segno di rispetto per il dolore dei familiari e della comunità

