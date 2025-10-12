Potenza: sorpresi con merce rubata nei supermercati in auto. Denunciata una coppia di rumeni
La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità rumena, residenti fuori provincia, responsabili di furto in supermercati a Potenza.
Gli agenti della Squadra Volante, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, hanno notato una donna aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato potentino: quando si è accorta della presenza del personale di Polizia, si è diretta in maniera repentina verso un’auto nera, parcheggiata nei pressi del supermercato, dove ad attenderla c’era un uomo.
La pattuglia ha proceduto, dunque, all’identificazione dei due a bordo del veicolo e ha constatato la presenza di precedenti specifici per furto a carico della donna. Pertanto, gli operatori hanno proceduto ad un’ispezione sommaria dell’auto, all’esito della quale sono stati trovati numerosi prodotti alimentari e cosmetici, per un valore di circa 400 euro.
Dai successivi accertamenti è emerso che la merce proveniva da tre diversi supermercati e che la coppia non aveva alcun titolo di acquisto che ne giustificasse il possesso, dunque sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.
Attesa la gravità dell’accaduto e considerato che la presenza dei due nella città di Potenza fosse collegata unicamente alla commissione di reati, il Questore di Potenza ha emesso a loro carico due fogli di via obbligatori e divieto di ritorno nel capoluogo.
Le indagini sono ancora in corso e gli indagati sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.