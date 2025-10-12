La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità rumena, residenti fuori provincia, responsabili di furto in supermercati a Potenza.

Gli agenti della Squadra Volante, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, hanno notato una donna aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato potentino: quando si è accorta della presenza del personale di Polizia, si è diretta in maniera repentina verso un’auto nera, parcheggiata nei pressi del supermercato, dove ad attenderla c’era un uomo.

La pattuglia ha proceduto, dunque, all’identificazione dei due a bordo del veicolo e ha constatato la presenza di precedenti specifici per furto a carico della donna. Pertanto, gli operatori hanno proceduto ad un’ispezione sommaria dell’auto, all’esito della quale sono stati trovati numerosi prodotti alimentari e cosmetici, per un valore di circa 400 euro.

Dai successivi accertamenti è emerso che la merce proveniva da tre diversi supermercati e che la coppia non aveva alcun titolo di acquisto che ne giustificasse il possesso, dunque sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Attesa la gravità dell’accaduto e considerato che la presenza dei due nella città di Potenza fosse collegata unicamente alla commissione di reati, il Questore di Potenza ha emesso a loro carico due fogli di via obbligatori e divieto di ritorno nel capoluogo.

Le indagini sono ancora in corso e gli indagati sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.