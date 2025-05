L’Amministrazione comunale di Monte San Giacomo, guidata dalla sindaca Angela D’Alto, ha deliberato di apporre nella Biblioteca comunale “Gherardo Marone” una targa commemorativa di ringraziamento per Giuseppe Caporrino, detto “o’ laziale”, scomparso lo scorso 17 marzo.

Le targhe hanno l’obiettivo di ricordare, nel presente e nel futuro di tutti, soprattutto dei più giovani, la storia di personalità locali che si sono contraddistinte nella promozione dei valori fondamentali della convivenza civile, quali la solidarietà, l’integrazione, l’amicizia e il dialogo, il rispetto delle regole, con l’esempio, con l’impegno e con la realizzazione di progetti mirati all’elevazione culturale e sociale della comunità.

Giuseppe Caporrino, scomparso prematuramente, ha rappresentato un esempio di generosità e di servizio svolto a favore dell’intera comunità di Monte San Giacomo. Appassionato lettore e interessato alla storia locale, ha per anni svolto un servizio di assistenza e di reinserimento sociale nella Biblioteca comunale.

“Nobile custode dei tanti libri presenti, ha catalogato le tante opere, guidato i lettori nelle varie sezioni, offerto loro consigli e testimonianze dirette. Sempre disponibile al dialogo e ad offrire un’esperienza unica ai visitatori, ricoprendo spesso il ruolo di guida d’eccezione dei vicoli del paese. Tutto ciò nonostante un vissuto complesso, che gli ha sottratto la maggior parte degli affetti in età prematura. Ha dimostrato di amare la sua comunità senza mai chiedere nulla in cambio e per tale ragione si ritiene doveroso collocare nella Biblioteca comunale una targa commemorativa di ringraziamento in sua memoria al fine di tramandare alle future generazioni il suo esempio civile e morale” fanno sapere gli amministratori.