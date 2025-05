Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto tappa, oggi, in alcune scuole di Salerno, nell’ambito di un tour istituzionale, volto a rafforzare il dialogo tra il Ministero e le realtà scolastiche locali.

Obiettivo dichiarato: ascoltare da vicino le esigenze di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici e valorizzare le buone pratiche educative presenti sul territorio. La visita è iniziata presso l’Istituto Comprensivo “Vicinanza” dove, accolto dalla Dirigente scolastica Sabrina Rega, dal Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Mimì Minella e dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale Ettore Acerra, dal consigliere regionale Aurelio Tommasetti, dal parlamentare Attilio Pierro, dal sindaco di Salerno e Presidente della Provincia Vincenzo Napoli, dal Questore Giancarlo Conticchio ed il Prefetto Francesco Esposito, il ministro Valditara ha avuto parole di elogio per lo stato di salute della scuola italiana.

“Voglio ringraziare tutto il personale della scuola per il lavoro che sta facendo per i nostri giovani – ha detto nel suo intervento il Ministro – Qui, a Salerno, voglio ribadire un punto fondamentale: dobbiamo essere orgogliosi della scuola italiana. Visitando periodicamente le varie realtà scolastiche presenti sull’intero territorio nazionale, infatti, tocco con mano lo straordinario lavoro che stanno facendo docenti, dirigenti, personale amministrativo, che fanno della nostra scuola una vera e propria eccellenza.”

Presenti, inoltre, presso l’atrio della scuola di Corso Vittorio Emanuele, oltre ad una folta rappresentanza di alunni e studenti, anche le più alte autorità militari ed imprenditoriali, unitamente al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il 19°Reggimento “Cavalleggeri Guide” di Salerno e la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.

“La parola chiave che deve essere declinata tra le istituzione deve essere ‘armonia’– ha continuato il Ministro Valditara che oltre a ringraziare la Dirigente scolastica Sabrina Rega per la bellissima accoglienza, ha voluto esternare espressamente il suo saluto al sindaco Vincenzo Napoli – Solo se riusciamo a fare in modo che l’armonia regni tra le istituzioni tutte, andando oltre le disquisizioni e diatribe politiche che pure ci devono essere e che rappresentano il sale della democrazia, faremo veramente il bene della nostra nazione e, soprattutto dei nostri giovani. E poi voglio fare un saluto particolare ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti questa mattina: grazie a tutti voi per quanto state facendo e grazie per difendere la pace. E desidero rivolgerlo qui, a Salerno, un commosso pensiero a Salvo D’Acquisto (fucilato per rappresaglia dai nazisti, ndr), eroe di questa regione, che ha dato la sua vita per salvare degli innocenti”.

Prima di lasciare il “Vicinanza” al Ministro Valditara è stato fatto dono dalla preside Rega di un lavoro in ceramica realizzato dai piccoli allievi dell’Istituto, nell’ambito del “Progetto Inclusione”.

La giornata è poi proseguita con la visita presso il Liceo Scientifico “Da Procida” e presso il Convitto Nazionale “Torquato Tasso”. Nel mezzo della visita a queste due scuole, il Ministro Valditara ha partecipato al convegno svoltosi presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia sul tema “Dalla scuola al lavoro”, al quale hanno preso parte, unitamente al Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Mimì Minella e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra, anche il Presidente ITS Academy BACT Aniello Di Vuolo ed il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Presidi, Claudio Naddeo.