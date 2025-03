Drammatico ritrovamento a Monte San Giacomo nella tarda mattinata di oggi. Un 51enne è stato infatti scoperto privo di vita all’interno della sua abitazione nel centro storico del paese.

Viveva da solo e non dava notizie di sè da un paio di giorni. Questa mattina l’allarme è partito da chi non lo vedeva in giro e, bussando alla porta di casa, non ha ricevuto risposta. Quindi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per poter entrare in casa.

I caschi rossi hanno così scoperto il corpo senza vita e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per fare chiarezza sulle cause della morte. L’uomo potrebbe aver perso la vita in seguito ad un malore.