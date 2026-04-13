Nel fine settimana appena trascorso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato impegnato in un simulato di intervento a Monte San Giacomo sul Monte Cervati.

Le operazioni sono state svolte nel modo più simile ad un vero intervento: la chiamata di soccorso è arrivata sabato mattina poco prima delle 9 simulando che il 118 allertasse il Soccorso Speleologico per un mancato rientro di due speleologi, senza dare indicazioni sulla grotta e con poche informazioni sulla tipologia di attività. Da quel momento sono iniziate tutte le operazioni per raccogliere le informazioni per individuare la grotta. Sono stati coinvolti anche i tecnici della Delegazione Alpina che, grazie al Centro di Coordinamento Ricerche (CCR), hanno contribuito all’individuazione delle zone di ricerca.

Squadre miste con tecnici alpini e speleologici hanno quindi battuto l’area di probabile interesse partendo dal punto di ritrovamento dell’auto. Una volta individuata la grotta, si è configurato il seguente scenario: due speleologi feriti all’interno della grotta e uno speleologo disperso in quanto era uscito dalla grotta nella notte per dare l’allarme ma non era riuscito a raggiungere le auto.

Pertanto, mentre i tecnici del Soccorso Speleologico iniziavano le operazioni di recupero in grotta, quelli del Soccorso Alpino hanno perlustrato la zona circostante la grotta alla ricerca dello speleologo disperso. Durante tutte le fasi delle operazioni le squadre sono sempre state in contatto radio con il Coordinamento delle operazioni nel CCR e con l’interno della grotta grazie allo stendimento di un cavo telefonico e all’utilizzo di specifici telefoni per le comunicazioni in grotta.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e si sono concluse ieri mattina verso le 4. Gli imprevisti non sono mancati ma è stata un’attività formativa importante e proficua che ha rafforzato la collaborazione tra i tecnici mettendoli alla prova nelle varie situazioni.