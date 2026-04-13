Ieri a Ruoti la signora Maria Incoronata Carlucci ha tagliato il traguardo straordinario dei 102 anni.

L’Amministrazione comunale si è unita con gioia alla sua famiglia e a tutta la comunità per celebrare questa ricorrenza speciale, esprimendo alla nonnina i più affettuosi auguri di buon compleanno.

“102 anni di vita portati con dignità, che rappresentano un esempio e una ricchezza preziosa per la nostra comunità. Grazie per tutto quello che ha vissuto, donato e testimoniato nel corso di questi anni. Che la vita continui a regalarle serenità, affetto e tanta salute” fanno sapere dal Comune di Ruoti.