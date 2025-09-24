Dopo la seduta consiliare del 19 settembre, nell’ambito della quale il Consiglio comunale ha conferito a voti unanimi lo stato di cittadino onorario di Monte San Giacomo a Gherardo Marone, insigne giurista e prestigioso avvocato, venerdì 26 settembre alle ore 17.30 si terrà a Palazzo Marone la cerimonia solenne di consegna dell’onorificenza.

Interverranno il sindaco Angela D’Alto, l’assessore Aldo Manno e l’onorevole Tino Iannuzzi.

“Abbiamo ritenuto doveroso conferire la cittadinanza all’illustre Gherardo Marone per la sua vasta preparazione e la qualificata esperienza acquisita negli studi delle problematiche del Mezzogiorno, per essersi distinto quale esperto del diritto e del processo amministrativo e per aver da sempre conservato un forte legame con la comunità di Monte San Giacomo, nella quale risiedono le radici profonde della sua illustre famiglia” fanno sapere dall’Amministrazione.

La cittadinanza e le autorità sono invitate a partecipare.