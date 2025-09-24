Anche quest’anno la Fondazione Ravello aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, riportando la musica a Villa Rufolo, in Costiera Amalfitana, a poco più di un mese dalla fine della 73esima edizione del Ravello Festival.

Per l’occasione si terrà anche un concerto della flautista Ylenia Cimino.

L’appuntamento dal titolo “Mille anni di storia, architettura, musica e buone pratiche”, previsto per domenica 28 settembre, si articolerà in due momenti.

Alle ore 10.30 ci sarà una visita guidata a cura di esperti del territorio e della storia della Villa con focus particolare sull’architettura, gli stili, le tecniche costruttive e le innovazioni introdotte dai proprietari del Palazzo nelle varie epoche.

Alle ore 12, nell’Auditorium di Villa Rufolo, spazio alla musica della flautista Ylenia Cimino e del pianista Fabio Silvestro, due affermati solisti, vincitori di diversi concorsi nazionali ed internazionali. Per Cimino si tratta di un ritorno nella “Città della musica” dopo la sua applaudita esibizione al Ravello Festival 2019.

Il duo eseguirà un programma accattivante con pagine di Platti, Donizetti, Gaubert, Fauré, Tchaikovsky e Borne.

Per partecipare alla visita guidata è necessario prenotarsi con una mail a prenotazioni@villarufolo.it e acquistare il biglietto ordinario di ingresso alla Villa. L’accesso al concerto sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.