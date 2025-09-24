Attimi di paura questa mattina a Eboli per un operaio di 37 anni.

L’uomo stava svolgendo il suo lavoro in un’azienda del posto quando, per cause da accertare, è stato improvvisamente schiacciato da un macchinario.

Immediatamente è scattato l’allarme: il 37enne è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. Sul posto sono giunti i sanitari del VOPI di Eboli che lo hanno trasferito in ospedale per le cure del caso. Massimo riserbo al momento sulle sue condizioni.

Sul luogo dell’accaduto presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, guidati dal Caposquadra Elio Vicinanza, e i Carabinieri.