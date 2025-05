Grande partecipazione per il terzo Raduno nazionale di fuoristrada svoltosi il 18 maggio a Monte San Giacomo dove si sono dati appuntamento gli appassionati.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione sportiva locale “I rapaci del Vallo di Diano offroad” con il patrocinio del Comune di Monte San Giacomo, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dell’ASI (Settore Fuoristrada), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi amanti di fuoristrada provenienti da varie regioni d’Italia che attraverso una serie di percorsi hanno avuto la possibilità di conoscere le peculiarità di un territorio particolarmente adatto a questo tipo di sport.

Una giornata all’insegna del divertimento autentico che mira a far scoprire non solo i luoghi valdianesi, ma il vero utilizzo di un 4×4 con tutti i suoi equipaggi e far apprezzare la natura.

“Questo sport praticato sia a livello amatoriale che agonistico – afferma il presidente dell’associazione Antonio Montesano – ancora oggi continua ad appassionare milioni di persone in tutto il mondo proprio per le sensazioni ed emozioni che riesce a trasmettere”.

Durante la manifestazione è stato reso omaggio alla lapide commemorativa dell’amico fuoristradista Vincenzo Di Santi da parte del presidente Antonio Montesano e dal vicesindaco di Monte San Giacomo Antonio Caporrino.

Infine, il presidente Montesano ha espresso grande soddisfazione per il buon esito dell’evento e, a nome di tutta l’associazione, ha fatto i sentiti ringraziamenti alle attività commerciali del territorio per il sostegno all’iniziativa e alla Protezione Civile di Monte San Giacomo.