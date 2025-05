“La biodiversità come risorsa per il futuro” è il nome del ciclo di appuntamenti organizzati dal GAL Vallo di Diano per trasformare i potenziali naturali del territorio in risorse utili, partendo dalla loro conoscenza.

Domani, sabato 24 maggio, dalle 9.00 alle 13.30 si terrà il secondo incontro nella Certosa di Padula. Dopo i saluti della sindaca Michela Cimino e della presidente del GAL Angela D’Alto, i relatori affronteranno vari temi, tra cui la biodiversità vegetale spontanea, la biodiversità animale e vegetale negli allevamenti, la biodiversità come condizionamento della cultura e del saper fare delle comunità locali e il ruolo della Regione Campania per la tutela e valorizzazione della biodiversità.

Interverranno Vincenzo De Feo, professore all’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento Difarma, Federico Infascelli, professore all’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Medicina veterinaria e produzione animale, Paolo Casoria, professore all’Università Parthenope – DiST Botanica generale, e Flora Della Valle, Dirigente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura.

Dalle 12.00 alle 13.30 la tavola rotonda politico-istituzionale sul ruolo della biodiversità agro/forestale quale elemento di sviluppo comprensoriale e fattore identitario del Vallo di Diano. Interverranno la presidente del GAL Angela D’Alto, il consigliere regionale Corrado Matera, il consigliere provinciale Giovanni Guzzo e il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito.

Alla fine verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai tecnici accreditati. L’evento, infatti, è accreditato al CONAF per Dottori Agronomi e Forestali.