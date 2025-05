In occasione di un’importante iniziativa promossa dall’Ordine dei Fisioterapisti della provincia di Salerno, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Salerno, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha presentato la proposta di legge sull’oncoriabilitazione, di cui è il primo firmatario.

Un momento di confronto ricco e qualificato, alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca e di una platea composta da professionisti sanitari, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Con l’approvazione di questa legge la Campania potrebbe essere la prima regione in Italia a dotarsi di una legge specifica per la riabilitazione dei pazienti oncologici.

“L’oncoriabilitazione non è un lusso, ma un diritto di cura – ha precisato Pellegrino – Significa accompagnare il paziente affetto da patologia tumorale fin dalla diagnosi e lungo il percorso della sua vita, restituendo allo stesso dignità, autonomia e qualità della vita. Questa è una proposta di legge che mette al centro dell’attenzione non il paziente, ma la persona; che non emargina chi è affetto da patologia tumorale, ma lo include e lo stimola a recuperare“.

“Un grazie speciale a Connie Calabrese, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti, per aver acceso una luce su questo tema e per aver condiviso con determinazione il percorso che ci ha portati a elaborare un testo di legge concreto e innovativo. Un affettuoso grazie al Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno Giovanni D’Angelo, prezioso punto di riferimento per tutti noi” ha concluso Pellegrino.