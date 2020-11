La Polizia di Battipaglia stronca un fiorente traffico di droga. Arrestato 45enne con 6 kg di hashish in auto

Questa mattina i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno stroncato un fiorente traffico di droga che dall’hinterland di Napoli era diretto a rifornire la piazza di spaccio battipagliese.

Gli Agenti della Polizia di Stato, da tempo sulle tracce del trafficante, verso le 8.30 circa hanno intercettato a Pontecagnano una Volkswagen Polo blu condotta dal 45enne Gianluca Criscuolo che, alla vista dei poliziotti, non ha esitato a intraprendere una folle corsa durante la quale si è disfatto di una borsa per alimenti. La borsa è stata prontamente recuperata ed all’interno sono stati ritrovati ben 60 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 kg.

Dell’arresto è stata data comunicazione al pm di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno che disposto il collocamento di Criscuolo ai domiciliari.

– Chiara Di Miele –