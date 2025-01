Mondo della politica a lutto per la scomparsa a 79 anni del sindaco di Castelnuovo di Conza Francesco Di Geronimo.

Il primo cittadino è deceduto questa mattina presso l’ospedale di Battipaglia dove era ricoverato per un intervento chirurgico in seguito al malore che lo aveva colpito due settimane fa.

Primo cittadino per due legislature, politico di sinistra di vecchia data, studioso, docente, autore di volumi sulla storia della Valle del Sele, Di Geronimo lascia un enorme vuoto in tutti i suoi cittadini e amministratori.

“Oggi ci lascia il sindaco e l’amico di un territorio che ha sempre difeso, amato e tutelato, prendendosi cura di rispondere ad ogni singola esigenza della nostra comunità di Castelnuovo di Conza e della Valle del Sele. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile e tanto dolore” scrive il vicesindaco di Castelnuovo di Conza Onorato Francione.

Cordoglio è stato espresso anche dal Vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e dall’intero Consiglio. “E’ stato un dirigente di primo piano del Partito Comunista Italiano e del Partito Democratico della Sinistra vantando una carriera politica importante in Campania, ricoprendo, negli anni, il ruolo di Presidente del Consiglio Provinciale dal ’97 al ’99, assessore e vice sindaco del Comune di Fisciano e sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza, comunità che stava amministrando dal 2024 per il suo secondo mandato”.

“Ho appreso con grande dispiacere della tragica ed inaspettata notizia della scomparsa del sindaco di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, che ho avuto il piacere di conoscere proprio nel suo paese dove fui invitato come ospite a novembre in una commovente cerimonia in ricordo delle vittime del sisma del 23 novembre 1980 – ha commentato il senatore Maurizio Gasparri –In quella occasione abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci su un tema caro ad entrambi e che ci accomunava, la valorizzazione e la tutela delle Aree Interne e che sono sempre state al centro della sua azione ammnistrativa. Alla famiglia del sindaco e alla sua comunità di Castelnuovo di Conza va il cordoglio e la mia vicinanza ed in questo momento doloroso ed insieme a tutti, lo ricordo con stima e commozione”.

L’ultimo saluto allo stimato primo cittadino sarà dato domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 15.30 nella chiesa dello Spirito Santo di Fisciano mentre le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Castelnuovo di Conza.

Una Santa Messa sarà celebrata domenica 2 febbraio alle ore 15 nella chiesa Santa Maria della Petrara a Castelnuovo di Conza.