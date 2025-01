Si è concluso con l’assemblea del 18 gennaio e l’elezione dei componenti del Direttivo e dei Revisori dei Conti, nella giornata di martedì, l’iter che ha portato il Consorzio delle Pro Loco Vallo di Diano Cilento a rinnovare gli organi e le cariche previste dallo statuto.

Alla guida del Consorzio è stato eletto Presidente Walter Nicodemo della Pro Loco Monte San Giacomo, Vice Presidente Vincenzo Petrizzo della Pro Loco Padula, Segretario Vincenzo D’Amico della Pro Loco Polla, Tesoriere Giovanni Calandriello della Pro Loco Sassano, membro dell’Ufficio Presidenza Biagio Matera della Pro Loco Teggiano, Revisori Anna Maria Tordo della Pro Loco di Buonabitacolo, Teresa Buonora della Pro Loco Casalbuono e Angela Iodice della Pro Loco di Sanza, Revisori supplenti esterni Leonardo Lombardi e Alfonso Pepe.

Nel suo discorso di ringraziamento, il presidente Walter Nicodemo ha riconosciuto il lavoro svolto dal Consigliere Provinciale di zona dell’UNPLI Mario Marmo della Pro Loco di Sant’Arsenio per la promozione delle attività delle Pro Loco del Vallo di Diano e per l’impulso al rinnovo del Consorzio e dato atto, altresì, al Presidente Provinciale UNPLI Pietro D’Aniello dell’intenso lavoro di coordinamento che sta portando avanti tra le Pro Loco della provincia, esprimendo la volontà di non disperdere il lavoro fino ad oggi da essi intrapreso.

Il nuovo Presidente ha poi ringraziato le Pro Loco che aderiscono al Consorzio per la fiducia accordata e auspicato l’apporto di tutte al fine di dare nuova linfa alla promozione del territorio.