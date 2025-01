Il Centro Sportivo Italiano (CSI), Ente di promozione sportiva a cui è affiliata la MetaCentro di San Rufo, organizza un corso per educatori e animatori del tempo libero che inizia il 12 febbraio e si conclude il 22 marzo presso i Campi da tennis “Dininno” a Salerno.

La durata è di 25 ore, di cui buona parte a mezzo DAD (didattica a distanza).

La partecipazione è consentita a chi ha compiuto almeno 16 anni di età e il conseguimento del relativo titolo rappresenta un’opportunità per collaborare con MetaCentro la prossima estate come animatore dei Campi Estivi.

Per partecipare, la Società valutata la motivazione al lavoro e si farà carico dell’intera quota di partecipazione per chi si candida al ruolo di Animatore nei prossimi Campi Estivi.

Per info e per ottenere il modulo di iscrizione on line è possibile chiamare il numero 0975 395074.

