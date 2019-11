Gaetano Oristanio, giovane calciatore di Roccadaspide, esordisce con la Nazionale ai Mondiali Under 17

Anche il 17enne Gaetano Oristanio di Roccadaspide ha contribuito alla vittoria della Nazionale di calcio Under 17 che ha battuto il Messico per 2 a 1 e stacca così il pass per gli ottavi di finale del Mondiale U17 che si sta disputando in questi giorni in Brasile.

Il giovanissimo trequartista è stato convocato qualche settimana fa dal ct Carmine Nunziata per giocare con gli “azzurrini” nel girone F con Isole Salomone, Paraguay e Messico.

Il talento di Roccadaspide a giugno ha preso parte alla vittoria dell’Inter come Campione d’Italia Under 16. Ha mostrato prova di grande bravura anche nella Champions Youth League, la Champions League dei giovani, al Camp Nou di Barcellona, e nella Primavera 1.

Ieri i ragazzi del tecnico Nunziata hanno vinto in extremis contro la Nazionale messicana e restano a punteggio pieno nel girone F. Il giovane Oristanio è entrato in campo al 71′ sostituendo il compagno di squadra Cudrig.

– Chiara Di Miele –