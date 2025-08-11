Auto a fuoco a Capaccio. Le fiamme lambiscono anche un tabacchino
Paura nelle prime ore del mattino a Capaccio Paestum, in via Carducci, nella zona storica della città.
Una Peugeot 297, di un uomo del posto, intorno alle 4 è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme e distrutta.
Sembrerebbe che il proprietario si sia accorto di un malfunzionamento durante il transito e abbia fatto a tempo ad accostare davanti ad un tabacchino prima che il rogo divampasse.
Le fiamme hanno lambito sia l’attività commerciale che un’altra auto, arrecando qualche danno, fortunatamente però non si registrano feriti.
Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli.