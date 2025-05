Promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare le risorse.

È l’obiettivo del progetto “Bici in Comune” presentato questa sera nell’aula consiliare “Nicola Costa” di Sant’Arsenio e promosso dal Ministero per lo Sport.

L’iniziativa vede uniti i Comuni di Sant’Arsenio ed Auletta, un ponte tra i territori del Tanagro e del Vallo di Diano.

In tutta Italia sono state presentate oltre 1900 candidature, 205 in tutta la regione, 52 in provincia di Salerno. Auletta e Sant’Arsenio si sono collocate al 17esimo posto in graduatoria.

Presenti alla conferenza il Sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica, il Sindaco di Auletta Antonio Caggiano, diversi esponenti delle due amministrazioni e il Presidente della Cooperativa “Il Sentiero” Fiore Marotta.

“E’ un importante finanziamento, sono pochi i Comuni in Campania a risultare in graduatoria – afferma il Sindaco Pica – voglio ringraziare la Cooperativa oltre ad esprimere compiacimento per ospitare questa sera per la prima volta dalla sua elezione il sindaco Caggiano. Il progetto ha una collocazione specifica che mira a valorizzare le eccellenze dei due territori dal punto di vista culturale e paesaggistico e, nello stesso tempo, mira a favorire una ulteriore spinta per le politiche ambientali favorendo il rispetto per l’ambiente”.

Il progetto presenta 3 diverse linee di intervento: nella prima si prevede un’app movimento, un servizio gratuito ciclobus/bicibus per accompagnare gli alunni a scuola in bici lungo percorsi sicuri, un corso di formazione a scuola e una “settimana sostenibile”.

Nella seconda linea, invece, verranno promossi punti di ricarica per bici elettriche e ciclofficine sostenibili, nella terza, infine, una promozione del territorio e del cicloturismo. Tra le iniziative spicca anche “biblio-bike”, una biblioteca mobile per incentivare la lettura.