La primavera porta con sé non solo fiori e colori, ma anche la temuta stanchezza stagionale che affligge molte persone. La fatica primaverile ha le sue radici principalmente nei cambiamenti climatici e nella variazione delle ore di luce. Con l’arrivo della primavera il nostro corpo deve adattarsi alla nuova stagione, causando spesso una sensazione di stanchezza e spossatezza. Questo fenomeno è influenzato anche dal passaggio dall’aria fredda e secca dell’inverno all’aria più calda e umida della primavera, che può indebolire il nostro organismo.

Inoltre, il risveglio della natura porta a un aumento di pollini nell’aria, scatenando reazioni allergiche che possono contribuire alla sensazione di affaticamento. Molte persone possono sperimentare una sensazione generale di stanchezza e mancanza di energia, spesso accompagnata da una diminuzione della concentrazione e dell’umore. Altri segni tipici includono un aumento della sonnolenza durante il giorno, difficoltà a svegliarsi al mattino nonostante un sonno apparentemente sufficiente e una maggiore irritabilità. La sensazione di pesantezza e lentezza può influenzare le attività quotidiane e ridurre la motivazione per affrontare le sfide giornaliere.

Le vitamine del gruppo B svolgono un ruolo cruciale nel alleviare la stanchezza primaverile. Questo complesso di vitamine aiuta a convertire il cibo che mangiamo in energia, fornendo al nostro corpo la spinta di cui ha bisogno per affrontare la giornata. In particolare è essenziale per la produzione di globuli rossi, che trasportano l’ossigeno ai muscoli e ai tessuti, migliorando la resistenza fisica e riducendo la sensazione di stanchezza. Le vitamine del gruppo B sono coinvolte anche nella regolazione dell’umore e del sonno, due fattori chiave che influenzano i livelli di energia e vitalità.

Integrare adeguatamente la dieta con alimenti ricchi di vitamina B, come carne, pesce, latticini, legumi e cereali integrali può migliorare significativamente i livelli di energia e contrastare la stanchezza fisica e mentale. Assicurarsi di assumere adeguate quantità di vitamina B attraverso la dieta o eventualmente con integratori può essere un valido alleato per affrontare la fatica primaverile.

In conclusione, la fatica primaverile è un fenomeno comune che colpisce molte persone durante il cambio di stagione e la vitamina B svolge un ruolo fondamentale nel nostro benessere generale e può aiutare a ridurre la sensazione di stanchezza. Devo dirvi però che non tutti i tipi di vitamina B12 sono ugualmente efficaci. La forma piu indicata è la forma Bioattiva ed è quella che si scoglie sotto la lingua perchè l’assorbimento perlinguale è quello più efficace.

In questo caso la maggiore attività è dovuta alla presenza di un cofattore importantissimo che è il NADH che modifica velocità e assorbimento della vitamina B12. Quindi prima di assumere la famosa vitamina B12 in flaconcini se vuoi veramente sentirti meno stanco parlane con un farmacista esperto.