Perde il controllo dell’auto e si ribalta in strada.

È accaduto poco dopo le 2 di questa notte in località Campolongo ad Eboli. Una donna alla guida, per cause da accertare, ha sbandato con la sua Citroen C3 che si è capovolta. A bordo dell’auto in sua compagnia altre tre donne.

Per estrarle dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Tre delle donne in auto sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dai sanitari del VOPI, di cui una in codice rosso a causa dei diversi traumi riportati dopo l’impatto.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della locale Compagnia.