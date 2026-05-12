Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino, ha sottoscritto una nuova e significativa convenzione di collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina (UGDCEC), presieduta da Maria Teresa Caracciolo.

L’accordo nasce per sostenere lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, favorendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e professionali. La collaborazione punta in particolare a valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti agevolativi di Invitalia, con un’attenzione speciale alla misura “Resto al Sud 2.0”, considerata una leva strategica per il rilancio del Mezzogiorno.

La partnership prevede inoltre l’organizzazione di seminari, workshop, webinar e percorsi formativi, incontri informativi sul territorio, la produzione di materiale divulgativo per giovani e aspiranti imprenditori, l’orientamento tecnico-amministrativo sui requisiti e sulle procedure di “Resto al Sud 2.0” e il raccordo operativo tra professionisti, imprese e sistema associativo locale. Le attività formative saranno curate da Faidee srl Consulenze e Formazione, ente di Formazione collegato a Confesercenti, accreditato presso l’ENM.

Confesercenti Vallo di Diano – sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino – continua a investire nel sostegno alle imprese e ai giovani che vogliono mettersi in gioco. La sinergia con l’UGDCEC ci consente di offrire un servizio ancora più completo, unendo formazione, assistenza e accompagnamento professionale in un’unica filiera al servizio dello sviluppo locale. I nostri nuovi Corsi di autoimprenditorialità sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni nell’ambito del programma Resto al Sud 2.0, finanziati dall’Ente per il Microcredito e dunque totalmente gratuiti per gli utenti. Una ulteriore importante occasione per i partecipanti che possono ottenere fino a 10 punti di credito nella griglia di valutazione di Invitalia ed essere esentati da uno dei quattro colloqui previsti”.