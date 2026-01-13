Nei giorni scorsi a Pontecagnano è stato arrestato un 17enne del posto, indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, il minorenne durante un controllo è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, un telefono cellulare,un coltello e 40 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato trasportato presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli.