ADRA S.r.l., azienda di Atena Lucana pioniera nella selezione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici di alta qualità, annuncia con entusiasmo la propria partecipazione a Marca by BolognaFiere 2026, il prestigioso Salone Internazionale della Marca in programma il 14 e 15 gennaio a BolognaFiere.

Questo evento rappresenta un’opportunità strategica per ADRA, un punto di riferimento nel panorama retail, dove la qualità e l’innovazione si uniscono per creare esperienze memorabili.

Per l’edizione 2026 ADRA svelerà una gamma di nuove proposte ispirate alla ricca tradizione della cucina mediterranea, puntando sempre su materie prime di eccellenza e su una visione moderna del mercato. La sua missione è valorizzare l’identità gastronomica del Mediterraneo, sostenuta da un know-how consolidato che da sempre rappresenta il cuore della filosofia di ADRA.

Durante l’evento lo chef executive di ADRA guiderà i visitatori in un’esclusiva esperienza di degustazione. Sarà un viaggio sensoriale in cui gli ospiti potranno assaporare preparazioni studiate per esaltare non solo i prodotti iconici dell’azienda ma anche le innovazioni del 2026, in un racconto che fonde gusto, tradizione e avanguardia.

Accanto a queste novità saranno presentate anche le autentiche eccellenze, prodotti che, nel corso degli anni, hanno guadagnato la fiducia dei partner e dei clienti e che rappresentano l’essenza dell’offerta di ADRA.

Marca 2026 sarà, quindi, un’occasione imperdibile per interagire con buyer, operatori del settore e professionisti della distribuzione, per condividere visioni future e rafforzare relazioni strategiche.

Il team di ADRA vi invita a scoprire tutte le novità e a vivere un’esperienza all’insegna del gusto al Padiglione 25 – Stand C133.

