Teggiano: agli Istituti Athena ultimi posti disponibili per il Corso da Operatore dell’Infanzia
Ultimi posti disponibili per il Corso Operatore dell’Infanzia presso Athena Istituti.
Stanno per chiudersi le iscrizioni al nostro Corso di Operatore dell’Infanzia: approfitta subito degli ultimi posti prenotabili e inizia il tuo percorso professionale nel mondo dell’educazione e dell’assistenza ai bambini!
Durata del corso: 300 ore
Modalità: totalmente online, studia dove e quando vuoi, con la massima flessibilità
Ente di formazione: Athena Istituti
Valido per le graduatorie ATA: il corso attribuisce +1 punto per il profilo di Collaboratore Scolastico
Il corso fornisce solide competenze teoriche e pratiche per lavorare in asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche e strutture educative per la prima infanzia.
Un’opportunità concreta per chi desidera lavorare a contatto con i bambini e arricchire il proprio curriculum anche nel settore scolastico.
Per informazioni e iscrizioni: 327 914 9046
Affrettati! I posti sono limitati e le iscrizioni chiuderanno a breve.
Athena Istituti – Formiamo il tuo futuro.
– messaggip pubblicitario con finalità promozionale –