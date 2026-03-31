Rapina ieri sera nel centro storico di Potenza.

Un malvivente, col volto travisato da un passamontagna, ha puntato una pistola all’esercente di un negozio nel vico Fratelli Bandiera intimando di consegnargli l’incasso. Il commerciante impaurito non ha opposto resistenza e ha prelevato i contanti dalla cassa.

Il rapinatore, atteso da un complice all’esterno, è fuggito a gambe levate abbandonando in strada il passamontagna. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Potenza, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, si sono messi sulle tracce dei malviventi.