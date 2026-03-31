Un momento importante è quello che si appresta a vivere la comunità di Tardiano, frazione montana di Montesano.

Sabato 4 aprile, in occasione della Veglia Pasquale, ci sarà l’ultima funzione nella chiesa di San Gerardo Maiella. L’edificio, dopo anni di attese, verrà infatti abbattutto per permetterne la costruzione di uno nuovo grazie ai fondi dell’8xMille.

Un lavoro incessante, portato avanti dal parroco don Mimì Tropiano con la Curia diocesana, che permetterà nel 2028 di restituire un luogo di culto alla comunità locale.

La chiesa tardianese e lo stesso parroco hanno rappresentato da sempre un punto di riferimento per la comunità montana, fortemente ancorata ai valori comunitari e di fede.

La celebrazione, tenuta da don Mimì, sarà importante: lo stesso parroco ha riferito che sarà “un momento intenso, carico di gratitudine e anche di emozione, in cui affideremo al Signore tutto il cammino vissuto finora”.

Lo stesso instancabile parroco ha garantito la sua presenza alla comunità, che continuerà ad esserci nonostante qualche piccolo cambiamento nella gestione delle funzioni.