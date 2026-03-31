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Agli Istituti Paritari Athena di Teggiano puoi guadagnare un punto in graduatoria con le qualifiche dei corsi per Operatore per l’infanzia (OPI), Operatore socio assistenziale (OSA), Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità (ASACOM).
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