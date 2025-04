Sabato scorso, a Ogliastro Cilento, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 51enne del posto.

E’ indagato per atti persecutori nei confronti di una vicina di casa.

L’uomo ha minacciato, in più occasioni, la vittima per contrasti insorti per rapporti di vicinato.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento