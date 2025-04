Una speciale lezione all’aperto quella che questa mattina ha visto protagonisti i piccoli studenti di Polla nel corso dell’inaugurazione del frutteto scolastico realizzato alle spalle della chiesa del Cristo Re.

Il Comune di Polla e il GAL Vallo di Diano hanno consentito che la valida iniziativa improntata al rispetto della natura

Presenti il sindaco Massimo Loviso, la Presidente del GAL Vallo di Diano Angela D’Alto, la Dirigente scolastica Carmela Taglianetti, Cinzia Crusco, Responsabile di Plesso, la collaboratrice Annalisa Di Gruccio, don Franco Maltempo.

I bambini dell’Istituto Omnicomprensivo hanno dato il benvenuto intonando degli allegri canti sulla bellezza della natura.

“Questa iniziativa è il momento conclusivo del progetto che ad ottobre ha consentito di inaugurare la serra didattica – ha spiegato il sindaco Loviso -. Insieme al GAL abbiamo messo a disposizione questa area che si trova al centro di due elementi importanti della comunità, la scuola e il fiume Tanagro, per avvicinare i bambini alla natura e al rispetto dell’ambiente. Mettere a dimora le piante da frutto è un’occasione per poter rispettare la natura e magari, tra qualche anno, raccoglierne i frutti. Il frutteto è di tutta la scuola, quindi sottolineo la necessità di concorrere tutti perchè i campanelli di allarme non ci consentono più di rinviare ciò che va fatto subito. Per questo ci affidiamo al senso di responsabilità dei ragazzi“.

“La scuola di Polla è riuscita a cogliere il senso più profondo di questa iniziativa e vi ringraziamo perché siete riusciti a dare senso a questi doni e al nostro progetto che si propone di avvicinare i più giovani al mondo della biodiversità e alle ricchezze del nostro territorio. Polla ha una grande tradizione scolastica e un rapporto strettissimo di collaborazione tra le Istituzioni e la scuola – ha aggiunto la Presidente D’Alto -. Siamo contenti del bel lavoro che state facendo e ci auguriamo che questo sia un modo per i bambini di entrare in contatto con la natura in modo fisico“.