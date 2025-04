La casa rimane il bene più amato dagli italiani. Se ne è discusso nella puntata odierna di “Unomattina” su Rai 1 con il pluriffiliato Tecnocasa Raffaele De Paola, che è originario di Teggiano.

La conduttrice Daniela Ferolla lo ha accolto in studio insieme al notaio Alessandra Mascellaro per discutere anche delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa per i più giovani e di nuda proprietà.

Nel 2024 le compravendite sono salite oltre il 15% e i mutui del 5,7%. Gli acquisti relativi alla nuda proprietà salgono del 20% in più nell’ultimo anno.

“Ci aspetta un 2025 ancora in crescita – ha affermato De Paola intervistato da Daniela Ferolla – con uno sviluppo del segmento immobiliare relativo alle nude proprietà. Generalmente chi vende la nuda proprietà è una persona di età elevata che da una parte desidera avere una indipendenza economica dai figli e dall’altra parte vuole sostenersi per quanto riguarda spese mediche o case di cura. Nello stesso tempo si tratta anche di persone che vogliono aiutare i figli o i nipoti nello studio. Chi invece compra la nuda proprietà sono famiglie che vanno dai 35 ai 44 anni, con bambini, che vogliono investire per il futuro“.

Raffaele De Paola è un volto noto nel settore immobiliare romano e nazionale e più volte viene ospitato in RAI per approfondire le tematiche più di interesse per chi è intento ad acquistare o vendere casa.

“Noi agenti facciamo un sopralluogo a casa del cliente che vuole vendere – ha proseguito De Paola – valutiamo l’immobile da libero, utilizzando i parametri che ci aiutano, poi decurtiamo dal valore una percentuale che va in base all’età del proprietario. Più l’usufruttuario è avanti con gli anni, più i due valori si avvicinano”.