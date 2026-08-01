Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Torchiara unitamente a quelli della Stazione di Perdifumo hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 28enne di Torchiara per atti persecutori.

Nonostante avesse già scontato una pena per avere commesso fatti sostanzialmente identici nei confronti delle stesse persone, ha contattato nuovamente e più volte tre donne, una delle quali gestiva una struttura ricettiva, offendendole e minacciandole, appostandosi fuori dal cancello della loro abitazione e recandosi all’esterno della proprietà, così da provocare loro un grave e perdurante stato di ansia ed un motivo per temere per la propria incolumità.

Il GIP, a causa di questi atteggiamenti posti in essere quando l’indagato aveva da poco finito di scontare la pena, ha condiviso la richiesta del P.M. applicando la misura cautelare della custodia in carcere.

Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.